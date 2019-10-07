Новости дня

В Нижнем Тагиле выявили нелегальный цех по производству салатов

УрБК, Нижний Тагил, 07.10.2019. В Нижнем Тагиле при поддержке ОМОН Управления Росгвардии по Свердловской области пресечена деятельность цеха по производству салатов. Акция прошла в рамках профилактической операции «Нелегальный мигрант», участие в которой принимают подразделения ФСБ и МВД.



Нелегальный цех по производству салатов размещался в отдельно стоящем здании по улице Лесная в поселке Первомайский. На месте задержаны 15 граждан одного из государств СНГ, занимавшихся изготовлением салатов. Широкий ассортимент готовой продукции, как выяснили правоохранители, поставлялся для реализации в одну из крупных сетей в Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхнюю Пышму, другие города Свердловской области, а также в Тюмень.



Производство не отвечает требованиям Роспотребнадзора, работники не имеют санитарных книжек, внутри обнаружены коробки с готовой продукцией, а также упаковочная тара. Тут же, в отдельной комнате с двухъярусными кроватями, проживают иностранные работники.



При их проверке сотрудники полиции выявили нарушения миграционного законодательства. 13 человек привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ. Шестеро из них незаконно находились на территории РФ, в отношении них составлены протоколы по статье 18.8 КоАП РФ, задержанные выдворены за пределы РФ.



Сотрудники полиции установили общество с ограниченной ответственностью, осуществляющее деятельность предприятия общественного питания. Оно зарегистрировано по адресу в Нижнем Тагиле. Материалы направлены в прокуратуру для организации проверки на предмет законности их деятельности, сообщили в пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">07 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 18:01</span><br /><strong>В Нижнем Тагиле выявили нелегальный цех по производству салатов</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Нижний Тагил, 07.10.2019. В Нижнем Тагиле при поддержке ОМОН Управления Росгвардии по Свердловской области пресечена деятельность цеха по производству салатов. Акция прошла в рамках профилактической операции «Нелегальный мигрант», участие в которой принимают подразделения ФСБ и МВД.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090422-v-nizhnem-tagile-vyyavili-nelegalnyy-ceh-po-proizvodstvu-salatov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: