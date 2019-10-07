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В Нижнем Тагиле выявили нелегальный цех по производству салатов
7 октябрь 2019 (18:01)
УрБК, Нижний Тагил, 07.10.2019. В Нижнем Тагиле при поддержке ОМОН Управления Росгвардии по Свердловской области пресечена деятельность цеха по производству салатов. Акция прошла в рамках профилактической операции «Нелегальный мигрант», участие в которой принимают подразделения ФСБ и МВД.
Нелегальный цех по производству салатов размещался в отдельно стоящем здании по улице Лесная в поселке Первомайский. На месте задержаны 15 граждан одного из государств СНГ, занимавшихся изготовлением салатов. Широкий ассортимент готовой продукции, как выяснили правоохранители, поставлялся для реализации в одну из крупных сетей в Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхнюю Пышму, другие города Свердловской области, а также в Тюмень.
Производство не отвечает требованиям Роспотребнадзора, работники не имеют санитарных книжек, внутри обнаружены коробки с готовой продукцией, а также упаковочная тара. Тут же, в отдельной комнате с двухъярусными кроватями, проживают иностранные работники.
При их проверке сотрудники полиции выявили нарушения миграционного законодательства. 13 человек привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ. Шестеро из них незаконно находились на территории РФ, в отношении них составлены протоколы по статье 18.8 КоАП РФ, задержанные выдворены за пределы РФ.
Сотрудники полиции установили общество с ограниченной ответственностью, осуществляющее деятельность предприятия общественного питания. Оно зарегистрировано по адресу в Нижнем Тагиле. Материалы направлены в прокуратуру для организации проверки на предмет законности их деятельности, сообщили в пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.
Нелегальный цех по производству салатов размещался в отдельно стоящем здании по улице Лесная в поселке Первомайский. На месте задержаны 15 граждан одного из государств СНГ, занимавшихся изготовлением салатов. Широкий ассортимент готовой продукции, как выяснили правоохранители, поставлялся для реализации в одну из крупных сетей в Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхнюю Пышму, другие города Свердловской области, а также в Тюмень.
Производство не отвечает требованиям Роспотребнадзора, работники не имеют санитарных книжек, внутри обнаружены коробки с готовой продукцией, а также упаковочная тара. Тут же, в отдельной комнате с двухъярусными кроватями, проживают иностранные работники.
При их проверке сотрудники полиции выявили нарушения миграционного законодательства. 13 человек привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ. Шестеро из них незаконно находились на территории РФ, в отношении них составлены протоколы по статье 18.8 КоАП РФ, задержанные выдворены за пределы РФ.
Сотрудники полиции установили общество с ограниченной ответственностью, осуществляющее деятельность предприятия общественного питания. Оно зарегистрировано по адресу в Нижнем Тагиле. Материалы направлены в прокуратуру для организации проверки на предмет законности их деятельности, сообщили в пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.
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