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Платить ипотеку в Свердловской области могут лишь 35-40% семей

7 октябрь 2019 (17:53)

В Свердловской области обслуживать ипотечные кредиты способны от 35 до 40% семей. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

«Это один из самых высоких показателей в Уральском федеральном округе. Для сравнения, в Курганской области он составляет 20-25%, В Челябинской — 25-30%, в Тюменской — 30-35%, в Югре и ЯНАО — 40-57%», — говорится в сообщении.

В среднем по России вносить ежемесячный платеж по ипотеке способно от 27 до 35% семей.

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