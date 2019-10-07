Важно
Платить ипотеку в Свердловской области могут лишь 35-40% семей
7 октябрь 2019 (17:53)
В Свердловской области обслуживать ипотечные кредиты способны от 35 до 40% семей. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.
«Это один из самых высоких показателей в Уральском федеральном округе. Для сравнения, в Курганской области он составляет 20-25%, В Челябинской — 25-30%, в Тюменской — 30-35%, в Югре и ЯНАО — 40-57%», — говорится в сообщении.
В среднем по России вносить ежемесячный платеж по ипотеке способно от 27 до 35% семей.
«Это один из самых высоких показателей в Уральском федеральном округе. Для сравнения, в Курганской области он составляет 20-25%, В Челябинской — 25-30%, в Тюменской — 30-35%, в Югре и ЯНАО — 40-57%», — говорится в сообщении.
В среднем по России вносить ежемесячный платеж по ипотеке способно от 27 до 35% семей.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Платить ипотеку в Свердловской области могут лишь 35-40% семей
- Более 70% свердловских семей не могут купить квартиру в ипотеку
- Более 70% свердловских семей не могут купить квартиру в ипотеку
- В Свердловской области с июля 2009 года выявлен 541 случай незаконной деятельности игорных заведений
- Уровень безработицы в Уральском федеральном округе составляет 7,6%