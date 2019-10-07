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Платить ипотеку в Свердловской области могут лишь 35-40% семей

В Свердловской области обслуживать ипотечные кредиты способны от 35 до 40% семей. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



«Это один из самых высоких показателей в Уральском федеральном округе. Для сравнения, в Курганской области он составляет 20-25%, В Челябинской — 25-30%, в Тюменской — 30-35%, в Югре и ЯНАО — 40-57%», — говорится в сообщении.



В среднем по России вносить ежемесячный платеж по ипотеке способно от 27 до 35% семей.

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