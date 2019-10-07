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Кассовые сборы российских фильмов за девять месяцев упали на 20%

7 октябрь 2019 (17:44)

УрБК, Москва, 07.10.2019. За 9 месяцев 2019 года россияне потратили на билеты в кино 40,3 млрд руб. Это на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на «Бюллетень кинопрокатчика».

Отечественные фильмы за год потеряли более 20% кассовых сборов и за девять месяцев собрали лишь 9 млрд руб. Сборы зарубежных кинокартин выросли до 31,3 млрд руб., что на четверть больше, чем за девять месяцев 2018 года.

Уже две голливудские картины собрали в этом году 3 млрд руб. — «Король Лев» и «Мстители: финал» от Disney. Касса еще восьми голливудских картин превысила 1 млрд руб.

В России самые большие сборы у военной драмы «Т-34» (2,3 млрд руб.), на втором месте идет комедия «Громкая связь» (547 млн руб.). В итоге доля отечественного кино в прокате снизилась с 31,2% до 22,3%. Стоит отметить, что российско-китайский фильм «Тайна печати дракона», которому продюсеры прогнозировали 2 млрд руб. сборов, собрал к 7 октября порядка 320 млн руб.

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