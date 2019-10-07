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Кассовые сборы российских фильмов за девять месяцев упали на 20%

УрБК, Москва, 07.10.2019. За 9 месяцев 2019 года россияне потратили на билеты в кино 40,3 млрд руб. Это на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на «Бюллетень кинопрокатчика».



Отечественные фильмы за год потеряли более 20% кассовых сборов и за девять месяцев собрали лишь 9 млрд руб. Сборы зарубежных кинокартин выросли до 31,3 млрд руб., что на четверть больше, чем за девять месяцев 2018 года.



Уже две голливудские картины собрали в этом году 3 млрд руб. — «Король Лев» и «Мстители: финал» от Disney. Касса еще восьми голливудских картин превысила 1 млрд руб.



В России самые большие сборы у военной драмы «Т-34» (2,3 млрд руб.), на втором месте идет комедия «Громкая связь» (547 млн руб.). В итоге доля отечественного кино в прокате снизилась с 31,2% до 22,3%. Стоит отметить, что российско-китайский фильм «Тайна печати дракона», которому продюсеры прогнозировали 2 млрд руб. сборов, собрал к 7 октября порядка 320 млн руб.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">07 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:44</span><br /><strong>Кассовые сборы российских фильмов за девять месяцев упали на 20%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 07.10.2019. За 9 месяцев 2019 года россияне потратили на билеты в кино 40,3 млрд руб. Это на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на «Бюллетень кинопрокатчика».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090420-kassovye-sbory-rossiyskih-filmov-za-devyat-mesyacev-upali-na-20.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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