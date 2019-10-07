Новости дня
Кассовые сборы российских фильмов за девять месяцев упали на 20%
7 октябрь 2019 (17:44)
УрБК, Москва, 07.10.2019. За 9 месяцев 2019 года россияне потратили на билеты в кино 40,3 млрд руб. Это на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на «Бюллетень кинопрокатчика».
Отечественные фильмы за год потеряли более 20% кассовых сборов и за девять месяцев собрали лишь 9 млрд руб. Сборы зарубежных кинокартин выросли до 31,3 млрд руб., что на четверть больше, чем за девять месяцев 2018 года.
Уже две голливудские картины собрали в этом году 3 млрд руб. — «Король Лев» и «Мстители: финал» от Disney. Касса еще восьми голливудских картин превысила 1 млрд руб.
В России самые большие сборы у военной драмы «Т-34» (2,3 млрд руб.), на втором месте идет комедия «Громкая связь» (547 млн руб.). В итоге доля отечественного кино в прокате снизилась с 31,2% до 22,3%. Стоит отметить, что российско-китайский фильм «Тайна печати дракона», которому продюсеры прогнозировали 2 млрд руб. сборов, собрал к 7 октября порядка 320 млн руб.
Отечественные фильмы за год потеряли более 20% кассовых сборов и за девять месяцев собрали лишь 9 млрд руб. Сборы зарубежных кинокартин выросли до 31,3 млрд руб., что на четверть больше, чем за девять месяцев 2018 года.
Уже две голливудские картины собрали в этом году 3 млрд руб. — «Король Лев» и «Мстители: финал» от Disney. Касса еще восьми голливудских картин превысила 1 млрд руб.
В России самые большие сборы у военной драмы «Т-34» (2,3 млрд руб.), на втором месте идет комедия «Громкая связь» (547 млн руб.). В итоге доля отечественного кино в прокате снизилась с 31,2% до 22,3%. Стоит отметить, что российско-китайский фильм «Тайна печати дракона», которому продюсеры прогнозировали 2 млрд руб. сборов, собрал к 7 октября порядка 320 млн руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Доля отечественных фильмов в киносборах России и СНГ упала до рекордно низких 3,2%
- Законопроект Минкульта о повышении цен на прокат для кино может привести к падению кассовых сборов на 7%
- В августе 2015 года рублевые сборы кинотеатров упали на 35%
- В августе 2015 года рублевые сборы кинотеатров упали на 35%
- В 2014 году в российских кинотеатрах было продано на 0,2% меньше билетов