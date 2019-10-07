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За незаконный сброс нечистот судебные приставы на 90 суток перекрыли сточные выводы компании «Уралбройлер»

УрБК, Челябинск, 07.10.2019. Судебные приставы Аргаяшского района Челябинской области вместе с представителями Управления Росприроднадзора провели исполнительные действия в рамках исполнительного производства в отношении ЗАО «Уралбройлер».



Исполнительное производство было возбужденно 4 октября на основании судебного постановления об административном приостановлении деятельности ЗАО «Уралбройлер». Организация совершила административное правонарушение, предусмотренное ст. 9, 11, 22, 23 Водного Кодекса РФ.



Предприятие использовало водный объект для сброса сточных вод в болото без разрешающих документов. Собственные очистные сооружения предприятия не работают, территория заболочена, поросла камышом, здания разрушены, подходов к ним нет, присутствует стойкий гнилостный запах.



Как подчеркнул суд, незаконный и неконтролируемый сброс сточных вод представляет угрозу жизни и здоровью населения и окружающей среде. Возбудив исполнительное производство, судебные приставы прибыли на предприятие. Там были перекрыты сточные выводы для предотвращения сброса нечистот.



Данные действия не отразятся на работе птицефабрики, сообщили в пресс-службе УФССП России по Челябинской области. Срок наказания составляет 90 суток с момента фактического приостановления.

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