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УГМК выставила на продажу екатеринбургский отель Emerald за 134 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2019. Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) выставила на продажу гостиничный комплекс по ул. Сакко и Ванцетти, 38 в Екатеринбурге. Соответствующее объявление опубликовано на Avito.



УГМК предлагает купить трехзвездочную гостиницу Emerald за 134 млн руб.



«Продается готовый гостиничный бизнес. Комфортабельный отель 3* расположен в центре Екатеринбурга, рядом с площадью 1905 года. Общая площадь помещений гостиницы — 2 тыс. 714,2 кв. м. Кроме того, помещение на цокольном этаже 735 кв. м. Земельный участок в собственности. Отель имеет 45 просторных номеров, оснащенных кондиционерами воздуха, ЖК-телевизором, собственной ванной комнатой и мини-баром. На территории отеля имеется ресторан на 50 посадочных мест», — говорится в объявлении.

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