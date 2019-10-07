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Прокуратура выявила в компании «Спецпромхим» нарушения норм природоохранного законодательства в поселке Нейво-Рудянка

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2019. Прокуратура Свердловской области провела проверку об обнаружении в поселке городского типа Нейво-Рудянка емкостей с химической жидкостью. Проверке подверглась производственная площадка ООО НПО «Спецпромхим».



Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура вместе со специалистом областного министерства природных ресурсов и экологии провела выездные надзорные мероприятия на земельном участке, используемом ООО НПО «Спецпромхим». На месте были обнаружены емкости с жидкими веществами, необходимыми для производства химической продукции, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что эксплуатируемые ООО НПО «Спецпромхим» и ООО «Промышленная химия» объекты не поставлены на учет как оказывающие негативное воздействие на окружающую среду.



Также в ООО НПО «Спецпромхим» отсутствует производственный экологический контроль, не произведена инвентаризация источников выбросов, не ведется учет образовавшихся отходов, не определен класс опасности образующихся отходов, не разработаны и не утверждены паспорта на отходы 1-4 класса опасности, отсутствуют договоры на транспортировку и размещение отходов производства и потребления. Кроме того, на территории предприятия выявлены места несанкционированного размещения промышленных отходов.



В связи с выявленными нарушениями Нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор внес представление генеральному директору ООО «Спецпромхимия». В отношении юридического лица возбуждены административные дела по статьям 8.1 КоАП РФ «Несоблюдение экологических требований при эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства» и 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».



Кроме того, прокуратура направила в Октябрьский райсуд Екатеринбурга исковое заявление о взыскании с общества компенсации вреда, причиненного окружающей среде, на сумму свыше 265 тыс. рублей, о возложении обязанности устранить нарушения экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства.



Фактическое устранение нарушений и рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры.

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