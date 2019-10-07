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Число корпоративных банкротств в Свердловской области с начала года сократилось на 9%

7 октябрь 2019 (15:04)

В январе-сентябре 2019 года суды признали банкротами 313 свердловских предприятий, что на 8,9% ниже уровня предыдущего квартала. Об этом говорится в сообщении Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В целом по России суды признали банкротами 9 тыс. 127 российских компаний. Это на 5,7% меньше, чем за тот же период 2018 года.

«В Москве количество новых банкротов снизилось на 1,3% (до 1 тыс. 903 единиц), в Санкт-Петербурге и Московской области выросло, соответственно, на 6,1% (до 572 единиц) и на 3,4% (до 540 единиц)», — говорится в сообщении.

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