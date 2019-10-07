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«Эксперт РА» прогнозирует уход с российского рынка МФО около 300 компаний

УрБК, Москва, 07.10.2019. Объем российского рынка микрофинансовых организаций (МФО) по итогам 2019 года прибавит около 30% и приблизится к 220 млрд руб. Об этом говорится в прогнозе рейтингового агентства «Эксперт РА».



«Уже по итогам года мы ожидаем замедления выдач до 20% (против +30% на протяжении 2017-2018 годов), в связи с существенным охлаждением PDL-микрозаймов («до зарплаты», — прим. ред.) на фоне ограничения предельной доходности до 1% в день. До конца 2019 года влияние на объемные показатели будет отражено не в полной мере, мы ожидаем более ощутимого эффекта от изменения предельных ставок для динамики рынка в 2020 году», — говорится в исследовании.



«Ужесточение регулятивных требований в значительной степени скажется на многочисленных небольших компаниях, имеющих ограниченную долю рынка. В этой связи количество МФО в реестре будет стремительно сокращаться: если к концу 2019 года на рынке останется около 1,8 тыс. МФО, то по итогам следующего года реестр будет насчитывать порядка 1,5 тыс. компаний», — сообщили аналитики «Эксперт РА».

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