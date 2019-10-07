Новости дня

За неделю ФАС зафиксировала снижение цен на автомобильное топливо на АЗС Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2019. С 16 сентября по 29 сентября ФАС зафиксировала незначительное падение цен на автомобильное топливо на АЗС Свердловской области. Об этом говорится на сайте регионального управления ведомства.



За отчетный период средняя стоимость одного литра автомобильного бензина марки АИ-92 (93) изменилась в сторону уменьшения ровно на одну копейку, составив 41,89 руб. Цена АИ-95 тоже изменилась на копейку — 44,74 руб. за литр.



Литр дизельного топлива на АЗС Свердловской области можно приобрести за 45,89 руб. — повышение цены составило четыре копейки. За сжиженный углеводородный газ придется заплатить 19,29 руб. за литр — это меньше на шестнадцать копеек, чем неделей ранее.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">07 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:18</span><br /><strong>За неделю ФАС зафиксировала снижение цен на автомобильное топливо на АЗС Свердловской области</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 07.10.2019. С 16 сентября по 29 сентября ФАС зафиксировала незначительное падение цен на автомобильное топливо на АЗС Свердловской области. Об этом говорится на сайте регионального управления ведомства.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090411-za-nedelyu-fas-zafiksirovala-snizhenie-cen-na-avtomobilnoe-toplivo-na-azs-sverdlovskoy-oblasti.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: