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За неделю ФАС зафиксировала снижение цен на автомобильное топливо на АЗС Свердловской области
7 октябрь 2019 (15:18)
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2019. С 16 сентября по 29 сентября ФАС зафиксировала незначительное падение цен на автомобильное топливо на АЗС Свердловской области. Об этом говорится на сайте регионального управления ведомства.
За отчетный период средняя стоимость одного литра автомобильного бензина марки АИ-92 (93) изменилась в сторону уменьшения ровно на одну копейку, составив 41,89 руб. Цена АИ-95 тоже изменилась на копейку — 44,74 руб. за литр.
Литр дизельного топлива на АЗС Свердловской области можно приобрести за 45,89 руб. — повышение цены составило четыре копейки. За сжиженный углеводородный газ придется заплатить 19,29 руб. за литр — это меньше на шестнадцать копеек, чем неделей ранее.
За отчетный период средняя стоимость одного литра автомобильного бензина марки АИ-92 (93) изменилась в сторону уменьшения ровно на одну копейку, составив 41,89 руб. Цена АИ-95 тоже изменилась на копейку — 44,74 руб. за литр.
Литр дизельного топлива на АЗС Свердловской области можно приобрести за 45,89 руб. — повышение цены составило четыре копейки. За сжиженный углеводородный газ придется заплатить 19,29 руб. за литр — это меньше на шестнадцать копеек, чем неделей ранее.
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