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Продажи легковых автомобилей в РФ в январе-сентябре сократились на 2%
7 октябрь 2019 (14:56)
УрБК, Москва, 07.10.2019. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в сентябре 2019 года составили 157 тыс. 129 штук, что на 0,2% ниже уровня аналогичного месяца прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
«Продажи сентября были на уровне того же месяца прошлого года, что является неплохим результатом, принимая во внимание отрицательную динамику последних месяцев. Кумулятивные продажи за период с января по сентябрь год к году — все же минус 2%. С учетом оставшихся трех месяцев в текущем году АЕБ ожидает годового результата 1,76 млн штук, что проецирует тот же слабо негативный тренд на конец года», — заявил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.
«Продажи сентября были на уровне того же месяца прошлого года, что является неплохим результатом, принимая во внимание отрицательную динамику последних месяцев. Кумулятивные продажи за период с января по сентябрь год к году — все же минус 2%. С учетом оставшихся трех месяцев в текущем году АЕБ ожидает годового результата 1,76 млн штук, что проецирует тот же слабо негативный тренд на конец года», — заявил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.
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