Новости дня

Продажи легковых автомобилей в РФ в январе-сентябре сократились на 2%

УрБК, Москва, 07.10.2019. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в сентябре 2019 года составили 157 тыс. 129 штук, что на 0,2% ниже уровня аналогичного месяца прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).



«Продажи сентября были на уровне того же месяца прошлого года, что является неплохим результатом, принимая во внимание отрицательную динамику последних месяцев. Кумулятивные продажи за период с января по сентябрь год к году — все же минус 2%. С учетом оставшихся трех месяцев в текущем году АЕБ ожидает годового результата 1,76 млн штук, что проецирует тот же слабо негативный тренд на конец года», — заявил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">07 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:56</span><br /><strong>Продажи легковых автомобилей в РФ в январе-сентябре сократились на 2%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 07.10.2019. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в сентябре 2019 года составили 157 тыс. 129 штук, что на 0,2% ниже уровня аналогичного месяца прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090410-prodazhi-legkovyh-avtomobiley-v-rf-v-yanvare-sentyabre-sokratilis-na-2.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: