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ЕВРАЗ вложил 10 млн рублей в капитальный ремонт аудитории СибГИУ
7 октябрь 2019 (14:34)
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2019. В Сибирском государственном индустриальном университете (СибГИУ) прошел День Распадской угольной компании (управляет угольными активами ЕВРАЗа). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«Главным событием стало открытие аудитории «Распадская», которая стала подарком к 70-летию института горного дела и 90-летию вуза. Красную ленточку перерезали ректор СибГИУ Евгений Протопопов и исполнительный директор Распадской угольной компании Андрей Черепов. Он же вручил главе вуза символический ключ от новой аудитории», — говорится в сообщении.
Общий объем инвестиций в капремонт аудитории СибГИУ составил 10 млн руб.
«На эти средства провели капитальный ремонт аудитории: заменили окна, системы вентиляции, отопления и освещения. Установили новую мебель и современное мультимедийное оборудование. Дизайн аудитории разрабатывали специалисты вуза, которые стилизовали учебное пространство с учётом специфики горных профессий», — сообщили в Распадской угольной компании.
Первую лекцию в именной аудитории провели руководители предприятия: исполнительный директор Андрей Черепов, директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии Алексей Червяков и директор по персоналу Андрей Чирыкин. Они рассказали о новациях в своих сферах деятельности, социальных гарантиях и условиях труда.
Партнерство СибГИУ и Распадской угольной компании продолжается много лет. В стенах вуза проходят открытые лекции представителей компании, совместными усилиями организуются профильные тренинги и мастер-классы.
Аудитория «Распадская» стала второй по счету подаренной ЕВРАЗом. Годом ранее в СибГИУ открылась аудитория имени металлурга академика Ивана Бардина.
«Главным событием стало открытие аудитории «Распадская», которая стала подарком к 70-летию института горного дела и 90-летию вуза. Красную ленточку перерезали ректор СибГИУ Евгений Протопопов и исполнительный директор Распадской угольной компании Андрей Черепов. Он же вручил главе вуза символический ключ от новой аудитории», — говорится в сообщении.
Общий объем инвестиций в капремонт аудитории СибГИУ составил 10 млн руб.
«На эти средства провели капитальный ремонт аудитории: заменили окна, системы вентиляции, отопления и освещения. Установили новую мебель и современное мультимедийное оборудование. Дизайн аудитории разрабатывали специалисты вуза, которые стилизовали учебное пространство с учётом специфики горных профессий», — сообщили в Распадской угольной компании.
Первую лекцию в именной аудитории провели руководители предприятия: исполнительный директор Андрей Черепов, директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии Алексей Червяков и директор по персоналу Андрей Чирыкин. Они рассказали о новациях в своих сферах деятельности, социальных гарантиях и условиях труда.
Партнерство СибГИУ и Распадской угольной компании продолжается много лет. В стенах вуза проходят открытые лекции представителей компании, совместными усилиями организуются профильные тренинги и мастер-классы.
Аудитория «Распадская» стала второй по счету подаренной ЕВРАЗом. Годом ранее в СибГИУ открылась аудитория имени металлурга академика Ивана Бардина.
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