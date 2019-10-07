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Импорт в РФ из дальнего зарубежья в сентябре сократился на 5,4%

УрБК, Москва, 07.10.2019. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-сентябре 2019 года составил 155 млрд 521 млн долл. США, что на 0,5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).



«По предварительным данным таможенной статистики, в январе-сентябре 2019 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 155 млрд 521 млн долл. США и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизился на 0,5%», — сообщили в ФТС.



В сентябре 2019 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 17 млрд 774 млн долл. США и по сравнению с августом 2019 года сократился на 5,4%. При этом импорт текстильных изделий и обуви сократился на 19,9% и составил 1 млрд 172 млн долл., машиностроительной продукции — на 5,1%, до 8 млрд 679 млн долл., химической продукции — на 1,4%, до 3 млрд 661 млн долл., а ввоз продовольственных товаров и сырья для их производства увеличился на 1,5% — до 1 млрд 728 млн долл. США, передает «Прайм».

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