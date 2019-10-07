Новости дня
Импорт в РФ из дальнего зарубежья в сентябре сократился на 5,4%
7 октябрь 2019 (14:12)
УрБК, Москва, 07.10.2019. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-сентябре 2019 года составил 155 млрд 521 млн долл. США, что на 0,5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).
«По предварительным данным таможенной статистики, в январе-сентябре 2019 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 155 млрд 521 млн долл. США и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизился на 0,5%», — сообщили в ФТС.
В сентябре 2019 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 17 млрд 774 млн долл. США и по сравнению с августом 2019 года сократился на 5,4%. При этом импорт текстильных изделий и обуви сократился на 19,9% и составил 1 млрд 172 млн долл., машиностроительной продукции — на 5,1%, до 8 млрд 679 млн долл., химической продукции — на 1,4%, до 3 млрд 661 млн долл., а ввоз продовольственных товаров и сырья для их производства увеличился на 1,5% — до 1 млрд 728 млн долл. США, передает «Прайм».
«По предварительным данным таможенной статистики, в январе-сентябре 2019 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 155 млрд 521 млн долл. США и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизился на 0,5%», — сообщили в ФТС.
В сентябре 2019 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 17 млрд 774 млн долл. США и по сравнению с августом 2019 года сократился на 5,4%. При этом импорт текстильных изделий и обуви сократился на 19,9% и составил 1 млрд 172 млн долл., машиностроительной продукции — на 5,1%, до 8 млрд 679 млн долл., химической продукции — на 1,4%, до 3 млрд 661 млн долл., а ввоз продовольственных товаров и сырья для их производства увеличился на 1,5% — до 1 млрд 728 млн долл. США, передает «Прайм».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Импорт в Россию из дальнего зарубежья снизился на 1,7%
- Импорт в РФ из дальнего зарубежья с начала года сократился на 0,8%
- Импорт в Россию из дальнего зарубежья в январе-сентябре снизился на 2,4%
- В I квартале импорт товаров из стран дальнего зарубежья снизился на 35,6%
- В I квартале импорт товаров из стран дальнего зарубежья снизился на 35,6%