Новости дня

Правительство РФ утвердило максимальную долю мигрантов в отдельных отраслях экономики на 2020 год

7 октябрь 2019 (13:28)

УрБК, Москва, 07.10.2019. Правительство РФ установило предельную долю иностранных работников в экономике по отраслям и по регионам России на 2020 год. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

«В некоторых сферах экономической деятельности сохранена допустимая доля, установленная на 2019 год. В частности, в сферах деятельности прочего сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта допустимая доля составляет 26% общей численности работников, в области спорта — 25%. Также сохранена установленная на 2019 год допустимая доля в сфере выращивания овощей в размере 50% общей численности работников, используемых хозяйствующими субъектами. В 2020 году эта норма будет распространена на всю территорию России (в 2019 году она не распространяется на Приморский край и Астраханскую область)», — говорится в справке к документу.

Кроме того, сохранена допустимая доля в сфере строительства в размере 80% общей численности работников. Эта норма не распространится на территории Бурятии, Амурской области и Москвы, а на территории Дагестана составит 50%.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: