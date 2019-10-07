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Представители ММК презентовали мобильное приложение «Мой профсоюз»

УрБК, Магнитогорск, 07.10.2019. В Нижнем Новгороде состоялся отраслевой форум информационных работников Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР), участие в котором приняли и представители Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Об этом сообщает Управление информации и общественных связей предприятия.



Большой интерес участников мероприятия вызвало выступление представителя профорганизации Группы ММК Алексея Бабушкина, презентовавшего мобильное приложение «Мой профсоюз». Этот сервис его разработчики уже сегодня готовы предложить другим профсоюзным организациям.



«Инновационный инфо-проект — мобильное приложение для членов ГМПР «Мой профсоюз» — появился в Группе ММК около двух лет назад. Сегодня оно пользуется большим спросом у членов профсоюза и прочно заняло место в сфере мобильных коммуникаций металлургов Магнитки. Внедрение современного ресурса оперативной обратной связи с членами профсоюзной организации стало новшеством в масштабах всего Горно-металлургического профсоюза России. Здесь можно посмотреть новости профсоюза, получить информацию о скидках, представляемых членам первичной профсоюзной организации, а самое главное — получить ответы на злободневные и актуальные вопросы. Члены профсоюза ежедневно задают вопросы, выступают с различными инициативами», — говорится в сообщении.

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