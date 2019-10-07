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Российские банки используют недостоверные данные о долговой нагрузке заемщиков

УрБК, Москва, 07.10.2019. Российские банки используют недостоверные данные при расчете уровня предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщиков. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.



«Указание ЦБ не содержит параметров бюро кредитных историй, в которые необходимо обращаться для определения кредитной нагрузки потенциальных заемщиков. Некоторые кредиторы начали запрашивать эту информацию у региональных бюро и зачастую, получая ответы об отсутствии у заемщика долгов, считают его кредитную нагрузку минимальной», — сообщил собеседник издания.



Отметим, что с 1 октября российские кредиторы обязаны рассчитывать ПДН при выдаче ссуд от 10 тыс. руб. При долговой нагрузке более 50% действуют повышенные коэффициенты риска при расчете достаточности капитала.

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