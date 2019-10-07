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В Екатеринбурге открыли мобильный пункт по приему опасных бытовых отходов
7 октябрь 2019 (12:25)
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2019. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие комплексного решения проблем промышленных отходов (ЕМУП КРППО) открыло мобильный пункт по приему опасных бытовых отходов. Об этом говорится на официальном сайте муниципалитета.
Мобильный пункт будет работать у здания администрации Верх-Исетского района (улица Московская, 27) 10 (с 15.00 до 19.00 часов) и 18 октября (с 8.00 до 12.00 часов).
«Жители Екатеринбурга могут сдать следующие виды отходов: ртутные лампы (люминесцентные и компактные энергосберегающие); ртутные термометры и другие ртутьсодержащие приборы; малогабаритные источники тока (отработанные батарейки и аккумуляторы); компьютерную технику и оргтехнику; автомобильные аккумуляторы», — говорится в сообщении.
Мобильный пункт будет работать у здания администрации Верх-Исетского района (улица Московская, 27) 10 (с 15.00 до 19.00 часов) и 18 октября (с 8.00 до 12.00 часов).
«Жители Екатеринбурга могут сдать следующие виды отходов: ртутные лампы (люминесцентные и компактные энергосберегающие); ртутные термометры и другие ртутьсодержащие приборы; малогабаритные источники тока (отработанные батарейки и аккумуляторы); компьютерную технику и оргтехнику; автомобильные аккумуляторы», — говорится в сообщении.
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