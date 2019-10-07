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В Екатеринбурге открыли мобильный пункт по приему опасных бытовых отходов

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2019. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие комплексного решения проблем промышленных отходов (ЕМУП КРППО) открыло мобильный пункт по приему опасных бытовых отходов. Об этом говорится на официальном сайте муниципалитета.



Мобильный пункт будет работать у здания администрации Верх-Исетского района (улица Московская, 27) 10 (с 15.00 до 19.00 часов) и 18 октября (с 8.00 до 12.00 часов).



«Жители Екатеринбурга могут сдать следующие виды отходов: ртутные лампы (люминесцентные и компактные энергосберегающие); ртутные термометры и другие ртутьсодержащие приборы; малогабаритные источники тока (отработанные батарейки и аккумуляторы); компьютерную технику и оргтехнику; автомобильные аккумуляторы», — говорится в сообщении.

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