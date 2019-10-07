Свердловчанам станет сложнее получить кредиты

С 1 октября 2019 года банки должны будут учитывать при кредитовании населения показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Показатель рассчитывается как отношение ежемесячных выплат заемщика по всем кредитам и займам к величине среднемесячного дохода. Также ЦБ установил повышенные надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам. По оценкам экспертов, нововведения приведут к снижению доступности потребкредитов для значительной части населения.Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев считает, что проблема закредитованности населения хотя и далека от «точки кипения», но достигла того уровня, когда вмешательство регулятора действительно было необходимо.«Более трети российских домохозяйств имеют кредиты, причем значительная часть наших соотечественников обслуживает сразу по несколько кредитов, будучи зачастую вынужденными брать новые займы, чтобы этими деньгами погасить предыдущие. Тучные «нулевые», когда доходы россиян быстро росли, а также невысокая финансовая грамотность граждан привели к тому, что многие успели понабрать кредитов, которые, во-первых, были не очень нужны (можно было обойтись более дешевыми вещами и меньшим потреблением, но тогда казалось, что рост доходов будет только ускоряться), а, во-вторых, оказались непосильным бременем. Из-за этого огромное количество российских семей несут непосильную долговую нагрузку, которая и их самих может «пустить ко дну», спровоцировав банкротство, и негативно сказаться на всей финансовой системе страны», — сообщил Алексей Коренев.В этой ситуации действия Банка России, принимающего достаточно жесткие регулятивные меры в отношении оценки платежеспособности клиентов и заставляющие кредитные учреждения формировать дополнительные резервы по «плохим» кредитам, вполне оправданны, полагает аналитик.При этом нововведения ЦБ могут стать причиной снижения доступности кредитов для заемщиков с высокой долговой нагрузкой.«По данным фонда «Общественное мнение», кредиты имеют 67% россиян. 15% заемщиков тратят на выплаты по кредитам около 70% своего дохода. Именно эти 15% и будут отрезаны от возможности взять новый кредит из-за и так высокой долговой нагрузки. Кроме того, около 60% всех заемщиков имеют трудности с погашением кредита и находятся в зоне риска. С проблемами с получением кредита точно столкнутся те граждане, которые получают зарплаты в конвертах и не могут подтвердить свой доход. Конечно, банки будут пытаться найти лазейки и подстроиться под новые правила. Сейчас самый простой вариант для банка — выдать кредит закредитованному гражданину — увеличить срок кредитования, чтобы снизить ежемесячные выплаты», — рассказал старший инвестиционный консультант «БКС Брокер» Максим Ковязин.Аналитик «Финама» не прогнозирует негативных последствий для большинства потенциальных заемщиков.«Да, какая-то часть домохозяйств, неумело набравших кредитов, поддавшись на агрессивную рекламу самих банков, круглосуточно со всех СМИ рассказывающих, как быстро и легко получить у них кредит, но никогда не говорящих, насколько трудно будет его гасить, окажутся отрезанными от получения новых кредитов. На начальном этапе данная мера покажется закредитованным россиянам тяжелой. Но если смотреть чуть дальше, окончательные результаты будут скорее благотворными, нежели негативными. Да, нам снова придется учиться «затягивать пояса», нам придется соразмерять свои желания со своими возможностями. Но это необходимая мера для того, чтобы избежать куда более существенных проблем в будущем», — сообщил А. Коренев.Как отмечают эксперты, в результате новых требований Центробанка темпы роста потребкредитования в РФ несколько замедлятся. Однако формальное падение операционных показателей большинства банков будет при этом сопровождаться улучшением качества их кредитных портфелей. В долгосрочной перспективе это позитивно скажется на финансовой системе страны.