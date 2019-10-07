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Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ снизилась до 6,62%
7 октябрь 2019 (12:04)
Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде сентября снизилась до 6,62%. Об этом говорится в материалах Банка России.
Во второй декаде сентября ставка находилась на уровне 6,75%.
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.
Во второй декаде сентября ставка находилась на уровне 6,75%.
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.
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