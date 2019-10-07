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Авиакомпании просят 30 млрд рублей из бюджета для сдерживания цен на билеты

УрБК, Москва, 07.10.2019. Российские авиакомпании просят правительство выделить из бюджета 8-9 млрд руб. в рамках демпфера для сдерживания цен на авиабилеты, а также единовременно еще 23 млрд руб. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.



«Перевозчики просят снизить планку демпфера с 48,3 тыс. руб. до 40 тыс. руб. за т — установить ее на уровне декабря 2017 года, до начала резкого роста цен на авиатопливо», — рассказал собеседник издания, знакомый с текстом письма.



Минтранс страны поддержал предложения авиаперевозчиков. По его мнению, это позволит задействовать демпфирующий механизм для предотвращения роста расходов авиакомпаний, связанных с подорожанием топлива.



Помимо этого, в письме авиаперевозчики предлагают альтернативный вариант господдержки отрасли, о котором говорили в декабре прошлого года. Это увеличение коэффициента суммы акциза на керосин с 2,08 до 3,5. Тогда возмещение компаниям вырастет с нынешних 3 тыс. 24 руб. до 7 тыс. руб. с каждой т топлива.

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