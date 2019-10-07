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Квартир с отделкой в новостройках Москвы стало больше
7 октябрь 2019 (11:11)
Доля квартир с отделкой на первичном рынке продолжает расти. Еще совсем недавно большинство квартир на первичном рынке Москвы и области застройщики сдавали без ремонта. В редких случаях предлагалась черновая отделка, предполагающая наличие стяжки на полу, установку межкомнатных перегородок, подводку коммуникаций к квартире.
Постепенно ситуация меняется. Сейчас все чаще новостройки сдаются с квартирами, имеющими как минимум предчистовую отделку, которую называют еще white box. А если верить информации каталога новостроек Korter, почти половина жилых комплексов, появившихся с начала 2019 года на рынке жилье, продают квартиры с выполненной отделкой.
Почему квартир с отделкой в новостройках стало больше?
Если анализировать предложения рынка первичного жилья, то видно, что доля квартир с отделкой в новостройках выросла на треть по сравнению с прошлым годом. В чем причина? Все очень просто. Застройщики отмечают тенденцию роста спроса покупателей на жилье, в которое можно заезжать сразу после покупки. Все меньше покупателей хотят делать ремонт самостоятельно, тратить на это дополнительные средства и время. Проще купить квартиру немного дороже, но уже готовую для проживания.
Почему еще вырос спрос покупателей на квартиры с ремонтом? Застройщики постепенно приходят к пониманию того, что они должны не просто строить дома, а предлагать рынку и покупателям то, что им нужно. В сознании многих покупателей квартиры с ремонтом — это дешевые двери, типовой кафель или крашеные стены в санузле и бумажные обои с цветочками. Сейчас отделка становится другой — качественной, соответствующей трендам и ориентированной на людей современных и следящих за тенденциями. Кроме того, отдельные застройщики готовы предложить ремонт в нескольких вариантах. Иногда они отличаются по стилистике, а иногда и по качеству исполнения.
Разница в цене
С отделкой под ключ предлагается 28% от общего числа квартир в новостройках. Еще 22% имеют частичную отделку white box. Больше всего квартир с отделкой в сегменте комфорт-класса.
Разница в стоимости квадратного метра между квартирами с ремонтом и без есть, но относительно небольшая. В среднем при наличии отделки white box цена увеличивается на 10 000 рублей, а при полном ремонте — еще дополнительно на 10-30 тысяч рублей. Это усредненные значения, которые отличаются в зависимости от класса недвижимости. Ясно одно — если покупатель будет делать ремонт сам, он однозначно обойдется в более солидную сумму, а также потребует дополнительных затрат времени.
Постепенно ситуация меняется. Сейчас все чаще новостройки сдаются с квартирами, имеющими как минимум предчистовую отделку, которую называют еще white box. А если верить информации каталога новостроек Korter, почти половина жилых комплексов, появившихся с начала 2019 года на рынке жилье, продают квартиры с выполненной отделкой.
Почему квартир с отделкой в новостройках стало больше?
Если анализировать предложения рынка первичного жилья, то видно, что доля квартир с отделкой в новостройках выросла на треть по сравнению с прошлым годом. В чем причина? Все очень просто. Застройщики отмечают тенденцию роста спроса покупателей на жилье, в которое можно заезжать сразу после покупки. Все меньше покупателей хотят делать ремонт самостоятельно, тратить на это дополнительные средства и время. Проще купить квартиру немного дороже, но уже готовую для проживания.
Почему еще вырос спрос покупателей на квартиры с ремонтом? Застройщики постепенно приходят к пониманию того, что они должны не просто строить дома, а предлагать рынку и покупателям то, что им нужно. В сознании многих покупателей квартиры с ремонтом — это дешевые двери, типовой кафель или крашеные стены в санузле и бумажные обои с цветочками. Сейчас отделка становится другой — качественной, соответствующей трендам и ориентированной на людей современных и следящих за тенденциями. Кроме того, отдельные застройщики готовы предложить ремонт в нескольких вариантах. Иногда они отличаются по стилистике, а иногда и по качеству исполнения.
Разница в цене
С отделкой под ключ предлагается 28% от общего числа квартир в новостройках. Еще 22% имеют частичную отделку white box. Больше всего квартир с отделкой в сегменте комфорт-класса.
Разница в стоимости квадратного метра между квартирами с ремонтом и без есть, но относительно небольшая. В среднем при наличии отделки white box цена увеличивается на 10 000 рублей, а при полном ремонте — еще дополнительно на 10-30 тысяч рублей. Это усредненные значения, которые отличаются в зависимости от класса недвижимости. Ясно одно — если покупатель будет делать ремонт сам, он однозначно обойдется в более солидную сумму, а также потребует дополнительных затрат времени.
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