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Квартир с отделкой в новостройках Москвы стало больше





Постепенно ситуация меняется. Сейчас все чаще новостройки сдаются с квартирами, имеющими как минимум предчистовую отделку, которую называют еще white box. А если верить информации



Почему квартир с отделкой в новостройках стало больше?







Если анализировать предложения рынка первичного жилья, то видно, что доля квартир с отделкой в новостройках выросла на треть по сравнению с прошлым годом. В чем причина? Все очень просто. Застройщики отмечают тенденцию роста спроса покупателей на жилье, в которое можно заезжать сразу после покупки. Все меньше покупателей хотят делать ремонт самостоятельно, тратить на это дополнительные средства и время. Проще купить квартиру немного дороже, но уже готовую для проживания.



Почему еще вырос спрос покупателей на квартиры с ремонтом? Застройщики постепенно приходят к пониманию того, что они должны не просто строить дома, а предлагать рынку и покупателям то, что им нужно. В сознании многих покупателей квартиры с ремонтом — это дешевые двери, типовой кафель или крашеные стены в санузле и бумажные обои с цветочками. Сейчас отделка становится другой — качественной, соответствующей трендам и ориентированной на людей современных и следящих за тенденциями. Кроме того, отдельные застройщики готовы предложить ремонт в нескольких вариантах. Иногда они отличаются по стилистике, а иногда и по качеству исполнения.



Разница в цене



С отделкой под ключ предлагается 28% от общего числа квартир в новостройках. Еще 22% имеют частичную отделку white box. Больше всего квартир с отделкой в сегменте комфорт-класса.



Разница в стоимости квадратного метра между квартирами с ремонтом и без есть, но относительно небольшая. В среднем при наличии отделки white box цена увеличивается на 10 000 рублей, а при полном ремонте — еще дополнительно на 10-30 тысяч рублей. Это усредненные значения, которые отличаются в зависимости от класса недвижимости. Ясно одно — если покупатель будет делать ремонт сам, он однозначно обойдется в более солидную сумму, а также потребует дополнительных затрат времени. Доля квартир с отделкой на первичном рынке продолжает расти. Еще совсем недавно большинство квартир на первичном рынке Москвы и области застройщики сдавали без ремонта. В редких случаях предлагалась черновая отделка, предполагающая наличие стяжки на полу, установку межкомнатных перегородок, подводку коммуникаций к квартире.Постепенно ситуация меняется. Сейчас все чаще новостройки сдаются с квартирами, имеющими как минимум предчистовую отделку, которую называют еще white box. А если верить информации каталога новостроек Korter , почти половина жилых комплексов, появившихся с начала 2019 года на рынке жилье, продают квартиры с выполненной отделкой.Если анализировать предложения рынка первичного жилья, то видно, что доля квартир с отделкой в новостройках выросла на треть по сравнению с прошлым годом. В чем причина? Все очень просто. Застройщики отмечают тенденцию роста спроса покупателей на жилье, в которое можно заезжать сразу после покупки. Все меньше покупателей хотят делать ремонт самостоятельно, тратить на это дополнительные средства и время. Проще купить квартиру немного дороже, но уже готовую для проживания.Почему еще вырос спрос покупателей на квартиры с ремонтом? Застройщики постепенно приходят к пониманию того, что они должны не просто строить дома, а предлагать рынку и покупателям то, что им нужно. В сознании многих покупателей квартиры с ремонтом — это дешевые двери, типовой кафель или крашеные стены в санузле и бумажные обои с цветочками. Сейчас отделка становится другой — качественной, соответствующей трендам и ориентированной на людей современных и следящих за тенденциями. Кроме того, отдельные застройщики готовы предложить ремонт в нескольких вариантах. Иногда они отличаются по стилистике, а иногда и по качеству исполнения.С отделкой под ключ предлагается 28% от общего числа квартир в новостройках. Еще 22% имеют частичную отделку white box. Больше всего квартир с отделкой в сегменте комфорт-класса.Разница в стоимости квадратного метра между квартирами с ремонтом и без есть, но относительно небольшая. В среднем при наличии отделки white box цена увеличивается на 10 000 рублей, а при полном ремонте — еще дополнительно на 10-30 тысяч рублей. Это усредненные значения, которые отличаются в зависимости от класса недвижимости. Ясно одно — если покупатель будет делать ремонт сам, он однозначно обойдется в более солидную сумму, а также потребует дополнительных затрат времени.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">07 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:11</span><br /><strong>Квартир с отделкой в новостройках Москвы стало больше</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Доля квартир с отделкой на первичном рынке продолжает расти. Еще совсем недавно большинство квартир на первичном рынке Москвы и области застройщики сдавали без ремонта. В редких случаях предлагалась черновая отделка, предполагающая наличие стяжки на полу, установку межкомнатных перегородок, подводку коммуникаций к квартире.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090397-kvartir-s-otdelkoy-v-novostroykah-moskvy-stalo-bolshe.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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