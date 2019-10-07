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Челябинск занял 29 место в рейтинге городов РФ по уровню зарплат

УрБК, Москва, 07.10.2019. Эксперты агентства РИА «Рейтинг» рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России.



«Уровень зарплаты в российских городах сильно варьируется, при этом больше всего купить на свой заработок могут жители Москвы, Южно-Сахалинска и северных нефтяных городов, а меньше всего — работники южных городов», — говорится в исследовании.



В Челябинске средняя зарплата составляет 37,2 тыс. руб. в месяц. В общем рейтинге регион занял 29 место. Соотношение средней зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора на Южном Урале составляет 2,22.



«Среди 15 российских миллионников в 13 реальные зарплаты выше среднероссийских: в Красноярске на среднюю зарплату можно купить 2,50 потребительских набора, в Уфе — 2,31, в Екатеринбурге — 2,28 и в Казани — 2,27», — говорится в исследовании.

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