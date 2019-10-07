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На ММК открылся магазин по продаже сувениров с символикой предприятия
7 октябрь 2019 (10:33)
УрБК, Магнитогорск, 07.10.2019. В здании центральной лаборатории Магнитогорского металлургического комбината (ММК) открылся магазин по продаже сувениров с символикой предприятия, сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».
«Для друзей и деловых партнеров здесь можно приобрести ручки, карандаши, ежедневники, брелоки, магниты с фирменным логотипом ПАО «ММК». Для коллекционеров красивой посуды или товаров для дома всегда есть выбор кружек, сувенирных тарелок и полотенец. Особым спросом у гостей предприятия пользуются предметы одежды и аксессуары — бейсболки, футболки, портмоне, чехлы для телефонов», — говорится в сообщении.
Для друзей и болельщиков хоккейной команды «Металлург» в магазине приготовлены футболки, свитера и толстовки с эмблемой клуба.
«Побывав на экскурсии по Магнитогорскому металлургическому комбинату, посетив музей и приобретя на память сувенир об этом событии, гости покидают город с ощущением причастности к жизни Магнитки, чья история неотделима от истории страны», — сообщили представители ММК.
«Для друзей и деловых партнеров здесь можно приобрести ручки, карандаши, ежедневники, брелоки, магниты с фирменным логотипом ПАО «ММК». Для коллекционеров красивой посуды или товаров для дома всегда есть выбор кружек, сувенирных тарелок и полотенец. Особым спросом у гостей предприятия пользуются предметы одежды и аксессуары — бейсболки, футболки, портмоне, чехлы для телефонов», — говорится в сообщении.
Для друзей и болельщиков хоккейной команды «Металлург» в магазине приготовлены футболки, свитера и толстовки с эмблемой клуба.
«Побывав на экскурсии по Магнитогорскому металлургическому комбинату, посетив музей и приобретя на память сувенир об этом событии, гости покидают город с ощущением причастности к жизни Магнитки, чья история неотделима от истории страны», — сообщили представители ММК.
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