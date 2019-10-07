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Перечисления налоговых и неналоговых платежей в бюджет Свердловской области сократились на 1,2%
7 октябрь 2019 (10:12)
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2019. В январе-сентябре 2019 года в бюджет Свердловской области было собрано 144,8 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей (администрируемых налоговыми органами), что на 1,2% или на 1,7 млрд руб. меньше поступлений 9 месяцев 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.
«Снижение поступлений в бюджет региона обусловлено сокращением поступлений по налогу на имущество организаций на 6,4 млрд руб. (в 1,4 раза) и поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, на 1,8 млрд руб. (в 1,8 раза)», — говорится в сообщении.
Снижение поступлений по налогу на имущество организаций связано с изменением налогообложения движимого имущества: по итогам налогового периода 2018 года в отношении движимого имущества применены понижающие ставки налога в размере 1,1%, а с 1 января 2019 года движимое имущество исключено из объекта налогообложения.
«Снижение поступлений акцизов обусловлено тем, что с 01.01.2019 в соответствии с законом Свердловской области от 14.11.2018 № 131-ОЗ установлен норматив отчислений в бюджеты муниципальных образований в размере 50% налоговых доходов областного бюджета от акцизов на пиво, производимое на территории РФ. В 2018 году отчисления акцизов на пиво в бюджеты муниципальных образований не производились», — сообщили в ФНС.
«Снижение поступлений в бюджет региона обусловлено сокращением поступлений по налогу на имущество организаций на 6,4 млрд руб. (в 1,4 раза) и поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, на 1,8 млрд руб. (в 1,8 раза)», — говорится в сообщении.
Снижение поступлений по налогу на имущество организаций связано с изменением налогообложения движимого имущества: по итогам налогового периода 2018 года в отношении движимого имущества применены понижающие ставки налога в размере 1,1%, а с 1 января 2019 года движимое имущество исключено из объекта налогообложения.
«Снижение поступлений акцизов обусловлено тем, что с 01.01.2019 в соответствии с законом Свердловской области от 14.11.2018 № 131-ОЗ установлен норматив отчислений в бюджеты муниципальных образований в размере 50% налоговых доходов областного бюджета от акцизов на пиво, производимое на территории РФ. В 2018 году отчисления акцизов на пиво в бюджеты муниципальных образований не производились», — сообщили в ФНС.
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