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Павел Гордеев: Площадка Приборостроительного завода — хорошее место для градостроительных планов

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2019. Предстоящий опрос о месте строительства собора в Екатеринбурге — это разумный компромисс. Об этом УрБК заявил владелец архитектурного бюро «Гордеев — Демидов» Павел Гордеев.



«У нас всегда один подход, выкручивают либо черное, либо белое. И всегда крайние настроения — либо плохо, либо хорошо. Люди не готовы разговаривать абсолютно ни с кем. Тем более что история с возведением храма — очень давнишняя. Места предлагались разные, и всегда кто-то был против», — отметил собеседник агентства.



Архитектор обратил внимание на то, что в Екатеринбурге есть немало людей, для которых важен проект собора.



«Я имею в виду представителей православной общественности. И среди них есть такие, кто радикально настроен, а есть те, кто спокойно ждет решения. Мне кажется, самое важное — это диалог, а его долго не было. Теперь предложили вариант опроса, и это хорошо», — полагает Павел Гордеев.



Он добавил, что градостроительные планы всегда известны заранее, и ситуация с собором не стала неожиданной.



«И сколько у нас таких событий — каждый год по каждому месту. Мы как профессионалы видим эту картину хорошо. Надо переживать за многие объекты, которые требуют обсуждения. Для нас, жителей Екатеринбурга, нужна среда, которую мы делаем сами, и мы ее можем сделать лучше», — отметил собеседник агентства.



По словам Павла Гордеева, с профессиональной точки зрения он хорошо знаком с площадкой бывшего Приборостроительного завода на Горького, 17, и она хорошо подходит для реализации новых градостроительных проектов.



«Почему бы и нет — хорошее место», — отметил он.

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