Новости дня
За 9 месяцев с территории Свердловской области в бюджет РФ поступило более 277 млрд рублей налогов
7 октябрь 2019 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2019. По итогам работы за 9 месяцев 2019 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 277,1 млрд руб. Это на 6,3% или на 16,6 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода 2018 года.
Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Свердловской области, поступления в федеральный бюджет составили 96,7 млрд руб. с ростом к 9 месяцам 2018 года на 13,8% или на 11,8 млрд руб.
Основная доля доходов федерального бюджета обеспечена поступлением налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (70,6%), налога на прибыль организаций (19,4%) и налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию РФ из Республики Беларусь и Республики Казахстан (9,7%).
Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Свердловской области, поступления в федеральный бюджет составили 96,7 млрд руб. с ростом к 9 месяцам 2018 года на 13,8% или на 11,8 млрд руб.
Основная доля доходов федерального бюджета обеспечена поступлением налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (70,6%), налога на прибыль организаций (19,4%) и налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию РФ из Республики Беларусь и Республики Казахстан (9,7%).
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Свердловская область с начала года пополнила консолидированный бюджет РФ на 128 млрд рублей
- В 2017 году Свердловская область перечислила в бюджет РФ более 312 млрд рублей
- Налоговые поступления из Свердловской области в бюджет РФ выросли на 15,6%
- С начала года Свердловская область перечислила в бюджет РФ почти 230 млрд руб. налогов
- В I полугодии с территории Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило более 152 млрд рублей