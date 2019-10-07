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За 9 месяцев с территории Свердловской области в бюджет РФ поступило более 277 млрд рублей налогов

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2019. По итогам работы за 9 месяцев 2019 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 277,1 млрд руб. Это на 6,3% или на 16,6 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода 2018 года.



Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Свердловской области, поступления в федеральный бюджет составили 96,7 млрд руб. с ростом к 9 месяцам 2018 года на 13,8% или на 11,8 млрд руб.



Основная доля доходов федерального бюджета обеспечена поступлением налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (70,6%), налога на прибыль организаций (19,4%) и налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию РФ из Республики Беларусь и Республики Казахстан (9,7%).

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