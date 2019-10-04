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Свердловский арбитраж рассмотрит иск о банкротстве Уральского моторного завода
4 октябрь 2019 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Уральский моторный завод» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.
Истцом по делу выступает территориальное подразделение ФНС России по Свердловской области. Сумма исковых требований составляет более 17,8 млн руб.
Отметим, что ООО «Уральский моторный завод» зарегистрировано в Екатеринбурге по ул. Фронтовых бригад, 18. Предприятие специализируется на производстве дизельных двигателей.
Истцом по делу выступает территориальное подразделение ФНС России по Свердловской области. Сумма исковых требований составляет более 17,8 млн руб.
Отметим, что ООО «Уральский моторный завод» зарегистрировано в Екатеринбурге по ул. Фронтовых бригад, 18. Предприятие специализируется на производстве дизельных двигателей.
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