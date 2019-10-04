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Свердловский арбитраж рассмотрит иск о банкротстве Уральского моторного завода

4 октябрь 2019 (18:01)

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Уральский моторный завод» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.

Истцом по делу выступает территориальное подразделение ФНС России по Свердловской области. Сумма исковых требований составляет более 17,8 млн руб.

Отметим, что ООО «Уральский моторный завод» зарегистрировано в Екатеринбурге по ул. Фронтовых бригад, 18. Предприятие специализируется на производстве дизельных двигателей.

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