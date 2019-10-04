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Утвержден порядок установления результатов опроса о месте строительства собора в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2019. Городская комиссия Екатеринбурга утвердила порядок установления результатов общегородского опроса о месте строительства собора святой Екатерины. Соответствующий документ был принят сегодня.



Порядок разработан по аналогии с положениями избирательного законодательства, регулирующими подсчет голосов на выборах и референдумах. Главное условие: процедура голосования и подсчета голосов предполагает прозрачность на всех этапах. Все этапы будут проходить в присутствии общественных наблюдателей, также к работе комиссии по проведению опроса граждан будет обеспечен доступ представителей СМИ.



Правовой основой порядка стали статья 31 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 15 положения «О порядке проведения опроса граждан в муниципальном образовании «город Екатеринбург», утвержденного решением Екатеринбургской гордумы от 14.02.2006 № 10/19.



В документе оговариваются все этапы опроса, сообщили в пресс-службе горизбиркома. Это доставка документации в комиссию по проведению опроса граждан. Отверстия ящиков для голосования в присутствии наблюдателей заклеят клеем, клейкой лентой, листами бумаги, на которых распишутся лица, осуществляющие опрос, и при желании наблюдатели. Заполненные списки граждан, получивших опросные листы, будут упаковывать в заклеенные пакеты с подписями ответственных лиц.



Неиспользованные, а также испорченные опросные листы будут подсчитывать, погашать путем отрезания, просверливания и удаления левого нижнего угла. Далее будут составляться акты подсчета и погашения опросных листов. Погашенные опросные листы упакуют в пакеты, которые также заклеят и подпишут.



Далее ящики с опросными листами доставят в комиссию. При их транспортировке смогут присутствовать наблюдатели (как минимум один, — прим. ред.) и журналисты. Непосредственный подсчет результатов опроса будет проводиться в специально отведенных местах, оборудованных так, чтобы к ним был обеспечен доступ членов комиссии, наблюдателей и журналистов. При этом членам комиссии будет запрещено при подсчете результатов пользоваться письменными принадлежностями.



Ящики для голосования будут вскрыты после проверки целостности печатей (листов бумаги, на которых имеется подпись лица, осуществляющего опрос) на них. После подсчета результатов по всем ящикам для голосования будет проведено суммирование данных и составлен протокол опроса в соответствии с пунктом 3 статьи 15 положения «О порядке проведения опроса граждан в муниципальном образовании «город Екатеринбург», утвержденного решением Екатеринбургской городской думы от 14.02.2006 № 10/19.



После завершения подсчета рассортированные опросные листы упакуют в отдельные пачки, затем поместят в мешки или коробки, на которых укажут номер участка для голосования и число листов. Мешки или коробки опечатают печатью горизбиркома. В случае возникновения нештатных ситуаций на всех этапах опроса, в том числе при необходимости эвакуации из помещения комиссии, помещения опечатают.



Опрос состоится 13 октября на 51 участке для голосования, которые расположены в семи районах Екатеринбурга. На выбор предложат два места под строительство собора святой Екатерины: территорию бывшего Приборостроительного завода (улица Горького, 17) и место за Макаровским мостом.

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