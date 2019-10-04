Новости дня

Челябинское УФАС выявило нарушения при проведении аукциона на поставку малых лесопатрульных комплексов

УрБК, Челябинск, 04.10.2019. Челябинское УФАС выявило нарушения законодательства о контрактной системе при проведении электронного аукциона на поставку малых лесопатрульных комплексов с начальной ценой 14,1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Заказчик данной закупки — Главное управление лесами Челябинской области. Аукцион проводился в рамках национального проекта «Экология», государственной программы Челябинской области «Развитие лесного хозяйства Челябинской области» на 2014-2020 годы, а также федерального проекта «Сохранение лесов».



В соответствии с техническим заданием и проектом контракта поставщик был обязан передать заказчику сертификаты пожарной безопасности на мотопомпу самовсасывающую и на аппарат зажигательный.



«Челябинским УФАС России установлено, что утвержден перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности в РФ. Указанные выше требования к предоставлению сертификата пожарной безопасности не являются обязательными в соответствии с действующим законодательством. В результате такие условия могли привести к невозможности поставщика исполнить обязательства, установленные контрактом», — говорится в сообщении.



Антимонопольное ведомство признало в действиях заказчика нарушение законодательства о контрактной системе. Комиссия Челябинского УФАС России выдала предписание об устранении нарушений закона о контрактной системе путем внесения изменений в документацию о закупке.



За нарушение требований действующего законодательства должностное лицо заказчика будет привлечено к административной ответственности. Штрафы за нарушение закона о контрактной системе составляют от 3 до 5 тыс. руб.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">04 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:37</span><br /><strong>Челябинское УФАС выявило нарушения при проведении аукциона на поставку малых лесопатрульных комплексов</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 04.10.2019. Челябинское УФАС выявило нарушения законодательства о контрактной системе при проведении электронного аукциона на поставку малых лесопатрульных комплексов с начальной ценой 14,1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090387-chelyabinskoe-ufas-vyyavilo-narusheniya-pri-provedenii-aukciona-na-postavku-malyh-lesopatrulnyh-kompleksov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: