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Челябинское УФАС выявило нарушения при проведении аукциона на поставку малых лесопатрульных комплексов
4 октябрь 2019 (17:37)
УрБК, Челябинск, 04.10.2019. Челябинское УФАС выявило нарушения законодательства о контрактной системе при проведении электронного аукциона на поставку малых лесопатрульных комплексов с начальной ценой 14,1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Заказчик данной закупки — Главное управление лесами Челябинской области. Аукцион проводился в рамках национального проекта «Экология», государственной программы Челябинской области «Развитие лесного хозяйства Челябинской области» на 2014-2020 годы, а также федерального проекта «Сохранение лесов».
В соответствии с техническим заданием и проектом контракта поставщик был обязан передать заказчику сертификаты пожарной безопасности на мотопомпу самовсасывающую и на аппарат зажигательный.
«Челябинским УФАС России установлено, что утвержден перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности в РФ. Указанные выше требования к предоставлению сертификата пожарной безопасности не являются обязательными в соответствии с действующим законодательством. В результате такие условия могли привести к невозможности поставщика исполнить обязательства, установленные контрактом», — говорится в сообщении.
Антимонопольное ведомство признало в действиях заказчика нарушение законодательства о контрактной системе. Комиссия Челябинского УФАС России выдала предписание об устранении нарушений закона о контрактной системе путем внесения изменений в документацию о закупке.
За нарушение требований действующего законодательства должностное лицо заказчика будет привлечено к административной ответственности. Штрафы за нарушение закона о контрактной системе составляют от 3 до 5 тыс. руб.
Заказчик данной закупки — Главное управление лесами Челябинской области. Аукцион проводился в рамках национального проекта «Экология», государственной программы Челябинской области «Развитие лесного хозяйства Челябинской области» на 2014-2020 годы, а также федерального проекта «Сохранение лесов».
В соответствии с техническим заданием и проектом контракта поставщик был обязан передать заказчику сертификаты пожарной безопасности на мотопомпу самовсасывающую и на аппарат зажигательный.
«Челябинским УФАС России установлено, что утвержден перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности в РФ. Указанные выше требования к предоставлению сертификата пожарной безопасности не являются обязательными в соответствии с действующим законодательством. В результате такие условия могли привести к невозможности поставщика исполнить обязательства, установленные контрактом», — говорится в сообщении.
Антимонопольное ведомство признало в действиях заказчика нарушение законодательства о контрактной системе. Комиссия Челябинского УФАС России выдала предписание об устранении нарушений закона о контрактной системе путем внесения изменений в документацию о закупке.
За нарушение требований действующего законодательства должностное лицо заказчика будет привлечено к административной ответственности. Штрафы за нарушение закона о контрактной системе составляют от 3 до 5 тыс. руб.
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