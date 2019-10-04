Новости дня

Минфин предлагает ограничить список профессий для самозанятых

УрБК, Москва, 04.10.2019. Перечень профессий, представители которых могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, должен быть зафиксирован. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.



«Этот перечень профессий должен быть зафиксирован. Мы в таком случае готовы будем распространять этот механизм на субъекты Российской Федерации», — сказал он.



По его словам, сейчас рассматривается несколько подходов по распространению данного механизма на субъекты РФ.



«Предложение, на мой взгляд, наиболее оптимальное следующее — дать возможность субъектам РФ использовать этот механизм. Он себя неплохо зарекомендовал, хотя там есть риски, потому что теперь целый ряд предприятий нанимает своих работников уже не как сотрудников предприятий, а как самозанятых. Я сам лично знаю такие случаи», — отметил Антон Силуанов.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">04 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:54</span><br /><strong>Минфин предлагает ограничить список профессий для самозанятых</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 04.10.2019. Перечень профессий, представители которых могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, должен быть зафиксирован. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090383-minfin-predlagaet-ogranichit-spisok-professiy-dlya-samozanyatyh.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: