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Минфин предлагает ограничить список профессий для самозанятых

4 октябрь 2019 (16:54)

УрБК, Москва, 04.10.2019. Перечень профессий, представители которых могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, должен быть зафиксирован. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.

«Этот перечень профессий должен быть зафиксирован. Мы в таком случае готовы будем распространять этот механизм на субъекты Российской Федерации», — сказал он.

По его словам, сейчас рассматривается несколько подходов по распространению данного механизма на субъекты РФ.

«Предложение, на мой взгляд, наиболее оптимальное следующее — дать возможность субъектам РФ использовать этот механизм. Он себя неплохо зарекомендовал, хотя там есть риски, потому что теперь целый ряд предприятий нанимает своих работников уже не как сотрудников предприятий, а как самозанятых. Я сам лично знаю такие случаи», — отметил Антон Силуанов.

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