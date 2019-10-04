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Минфин предлагает ограничить список профессий для самозанятых
4 октябрь 2019 (16:54)
УрБК, Москва, 04.10.2019. Перечень профессий, представители которых могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, должен быть зафиксирован. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.
«Этот перечень профессий должен быть зафиксирован. Мы в таком случае готовы будем распространять этот механизм на субъекты Российской Федерации», — сказал он.
По его словам, сейчас рассматривается несколько подходов по распространению данного механизма на субъекты РФ.
«Предложение, на мой взгляд, наиболее оптимальное следующее — дать возможность субъектам РФ использовать этот механизм. Он себя неплохо зарекомендовал, хотя там есть риски, потому что теперь целый ряд предприятий нанимает своих работников уже не как сотрудников предприятий, а как самозанятых. Я сам лично знаю такие случаи», — отметил Антон Силуанов.
«Этот перечень профессий должен быть зафиксирован. Мы в таком случае готовы будем распространять этот механизм на субъекты Российской Федерации», — сказал он.
По его словам, сейчас рассматривается несколько подходов по распространению данного механизма на субъекты РФ.
«Предложение, на мой взгляд, наиболее оптимальное следующее — дать возможность субъектам РФ использовать этот механизм. Он себя неплохо зарекомендовал, хотя там есть риски, потому что теперь целый ряд предприятий нанимает своих работников уже не как сотрудников предприятий, а как самозанятых. Я сам лично знаю такие случаи», — отметил Антон Силуанов.
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