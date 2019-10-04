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ЦБ видит возможность дальнейшего снижения ключевой ставки

УрБК, Москва, 04.10.2019. Банк России видит возможность дальнейшего снижения ключевой ставки. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации рассказала первый зампред регулятора Ксения Юдаева.



«Процентные ставки вошли в нейтральную зону, будем каждый раз рассматривать, смотреть различные эффекты, но определенное пространство для дальнейшего снижения мы видим», — цитирует К. Юдаеву агентство «Прайм».



Банк России 6 сентября в очередной раз снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых. До этого ЦБ снижал ставку в июне и в июле, каждый раз также на 0,25 процентного пункта.

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