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Совокупный убыток российских авиакомпаний с начала года превысил 40 млрд рублей

4 октябрь 2019 (15:07)

Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по август 2019 года превысил 40 млрд руб. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

«Авиакомпании сообщили, что в прошлом году их совокупный убыток достиг 40 млрд руб. За 8 месяцев 2019 года — уже 40 млрд руб. О чем это говорит? О том, что цены на билеты будут расти», — рассказал А. Осауленко.

По его словам, увеличение убытков авиакомпаний связано с ростом цен на топливо и портовое обслуживание.

Глава «Турпомощи» прогнозирует, что в будущем году авиабилеты в РФ могут подорожать на 6-8%.

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