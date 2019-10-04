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Никита Корытин: Опрос о месте строительства храма — это удачная форма диалога с обществом

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2019. Общегородской опрос о месте строительства храма святой Екатерины — это удачная форма диалога с обществом. Об этом УрБК заявил директор Екатеринбургского музея изобразительного искусства Никита Корытин.



«Я за любое обсуждение, так как ключевые градостроительные моменты действительно могут вызывать активное обсуждение и действия жителей. Я за любые формы взаимодействия с общественным мнением. Это может быть и опрос — почему бы и нет? Сложно сказать, какова будет его эффективность и удовлетворенность горожан результатами — это уже другой вопрос. Но что такой вариант диалога возник — это очень хорошо», — полагает собеседник агентства.



Рассуждая о предлагаемых площадках — месте за Макаровским мостом и территории бывшего Приборостроительного завода и идее возможного совмещения этого пространства с собором и культурным центром, Никита Корытин отметил, что приветствует появление новых культурных площадок.



По его словам, он знает, что пространство на набережной в пределах улицы Горького, 17 готовилось под большое, современное, кластерное культурное пространство.



«Я приветствую появление любых культурных площадок, которые несут открытый контент — хоть литературный, хоть художественный, хоть музыкальный. Но надо помнить, что культура — космпополитична. Храм — это носитель определенного знания и коннотаций. И в России это надо учитывать особенно», — указал директор музея.



Напомним, общегородской опрос о месте строительства храма святой Екатерины назначен на 13 октября. Голосование состоится на 51 участке. На выбор жителей представят две площадки: по адресу Горького, 17 (место бывшего Приборостроительного завода) и территорию за Макаровским мостом.

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