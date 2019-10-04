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Официальный курс доллара США снизился на 10 коп., евро вырос на 5 коп.

4 октябрь 2019 (14:55)

УрБК, Москва, 04.10.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 октября 2019 года. Курс долл. США снизился на 10 коп. до 65,03 руб., евро вырос на 5 коп. до 71,35 руб.

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