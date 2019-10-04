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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский выступил против частого переименования улиц и скверов

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский выступил против частого переименования городских улиц, скверов и других топонимов.



«Незнание истории родного города — это не повод для переименования. Если мы с вами по этому пути пойдем, то раз в 20 лет смена поколений, и у нас появится сквер Тимати и так далее. Мы так плохо закончим, если мы не будем беречь свою историю, у нас не будет базы для дальнейшего развития. Цель сегодня — не переименовывать, а цель — новое создавать, чтобы был след в истории, то, что сделали наши предки, и след в истории, который делаем мы. Это самый правильный путь эволюции», — заявил А. Высокинский во время объезда скверов Екатеринбурга.



При этом глава города призвал сохранять и дореволюционное прошлое, и советское.

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