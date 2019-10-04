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В Краснотурьинске комбинат общественного питания оштрафован на 60 тыс. рублей за курящих на пищеблоке сотрудников

4 октябрь 2019 (13:53)

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2019. Краснотурьинский комбинат общественного питания оштрафован на 60 тыс. руб. за курящих на пищеблоке сотрудников.

По сообщению пресс-службы Свердловского областного суда, в марте 2019 года в муниципальной школе № 28 проводилась проверка, в ходе которой на складском помещении пищеблока, где хранятся свежие фрукты и овощи, обнаружены пачки сигарет, зажигалки и пепельница. Таким образом, сделан вывод, что сотрудники пищеблока курят в помещении образовательного учреждения. В пищеблоке школы свою деятельность осуществляет ООО «Комбинат общественного питания».

ООО «Комбинат общественного питания» на 60 тыс. руб. оштрафовано по части 3 статьи 6.25 КоАП РФ за несоблюдение обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

Предприятие попыталось оспорить решение суда, но в итоге оно оставлено без изменений.

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