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В Краснотурьинске комбинат общественного питания оштрафован на 60 тыс. рублей за курящих на пищеблоке сотрудников

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2019. Краснотурьинский комбинат общественного питания оштрафован на 60 тыс. руб. за курящих на пищеблоке сотрудников.



По сообщению пресс-службы Свердловского областного суда, в марте 2019 года в муниципальной школе № 28 проводилась проверка, в ходе которой на складском помещении пищеблока, где хранятся свежие фрукты и овощи, обнаружены пачки сигарет, зажигалки и пепельница. Таким образом, сделан вывод, что сотрудники пищеблока курят в помещении образовательного учреждения. В пищеблоке школы свою деятельность осуществляет ООО «Комбинат общественного питания».



ООО «Комбинат общественного питания» на 60 тыс. руб. оштрафовано по части 3 статьи 6.25 КоАП РФ за несоблюдение обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.



Предприятие попыталось оспорить решение суда, но в итоге оно оставлено без изменений.

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