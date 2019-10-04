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До конца 2019 года в России закроется 44 отделения Райффайзенбанка
4 октябрь 2019 (13:30)
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2019. Райффайзенбанк закроет 44 отделения из 174 в стране. Сделать это планируется до конца 2019 года. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на председателя правления банка Сергея Монина.
По его словам, кредитная организация решила изменить структуру сети и закрыть 39 наименее популярных отделений в городах с развитой филиальной сетью, еще пять из них перейдут на дистанционное обслуживание.
Сообщается также, что сокращение отделений не окажет существенного влияния на издержки: все сэкономленные деньги планируется вложить в развитие IT. Поддержка клиентов будет по-прежнему осуществляться через кол-центр и онлайн-чат.
По его словам, кредитная организация решила изменить структуру сети и закрыть 39 наименее популярных отделений в городах с развитой филиальной сетью, еще пять из них перейдут на дистанционное обслуживание.
Сообщается также, что сокращение отделений не окажет существенного влияния на издержки: все сэкономленные деньги планируется вложить в развитие IT. Поддержка клиентов будет по-прежнему осуществляться через кол-центр и онлайн-чат.
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