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До конца 2019 года в России закроется 44 отделения Райффайзенбанка

4 октябрь 2019 (13:30)

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2019. Райффайзенбанк закроет 44 отделения из 174 в стране. Сделать это планируется до конца 2019 года. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на председателя правления банка Сергея Монина.

По его словам, кредитная организация решила изменить структуру сети и закрыть 39 наименее популярных отделений в городах с развитой филиальной сетью, еще пять из них перейдут на дистанционное обслуживание.

Сообщается также, что сокращение отделений не окажет существенного влияния на издержки: все сэкономленные деньги планируется вложить в развитие IT. Поддержка клиентов будет по-прежнему осуществляться через кол-центр и онлайн-чат.

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