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Жителям Екатеринбурга для счастливой жизни нужна зарплата в 170 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2019. Среднестатистическому жителю Екатеринбурга для счастливой жизни нужно зарабатывать 170 тыс. руб. в месяц. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob.



«Среднестатистическому россиянину нужно 161 тыс. руб. в месяц, чтобы быть счастливым. Мужчинам для счастья нужно почти на треть больше денег, чем женщинам: 181 тыс. и 138 тыс. руб. соответственно. Сравнительно скромное счастье у молодежи: респондентам до 24 лет достаточно 118 тыс. руб. в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми», — говорится в исследовании.



«Запросы растут с увеличением уровня фактического дохода: россиянам с зарплатой до 30 тыс. руб. для счастья нужно 117 тыс. руб. в месяц, гражданам с зарплатой более 80 тыс. руб. необходимо в среднем 238 тыс. руб., чтобы ощущать себя счастливыми», — сообщили в компании Superjob.

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