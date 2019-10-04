Новости дня

В Красноуральске на площади более 300 кв. метров горело имущество деревообрабатывающего предприятия

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2019. В Красноуральске на площади более 300 кв. м. горело имущество деревообрабатывающего предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Информация о возгорании на ул. Тагирова поступила в 05.52 по местному времени.



«На площади 374 кв. м. повреждены станки, автомобиль «УАЗ», автопогрузчик, пол, перекрытие, стены здания частного деревообрабатывающего предприятия», — говорится в сообщении.



В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 12 человек личного состава. В 07.27 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 09.09.



О причинах пожара не сообщается.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">04 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:45</span><br /><strong>В Красноуральске на площади более 300 кв. метров горело имущество деревообрабатывающего предприятия</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 04.10.2019. В Красноуральске на площади более 300 кв. м. горело имущество деревообрабатывающего предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090369-v-krasnouralske-na-ploschadi-bolee-300-kv-metrov-gorelo-imuschestvo-derevoobrabatyvayuschego-predpriyatiya.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: