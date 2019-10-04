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В Красноуральске на площади более 300 кв. метров горело имущество деревообрабатывающего предприятия

4 октябрь 2019 (12:45)

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2019. В Красноуральске на площади более 300 кв. м. горело имущество деревообрабатывающего предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Информация о возгорании на ул. Тагирова поступила в 05.52 по местному времени.

«На площади 374 кв. м. повреждены станки, автомобиль «УАЗ», автопогрузчик, пол, перекрытие, стены здания частного деревообрабатывающего предприятия», — говорится в сообщении.

В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 12 человек личного состава. В 07.27 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 09.09.

О причинах пожара не сообщается.

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