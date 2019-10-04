Новости дня

Сбербанк подозревает одного из сотрудников в утечке персональных данных клиентов





Банк полагает, что данные с большой долей вероятности были похищены из уральского филиала. По словам представителя, речь идет, скорее всего, об одном человеке, а не о группе лиц. В настоящее время уже обозначен круг лиц, которые когда-либо имели доступ к похищенной информации, и сейчас ведется работа по вычислению злоумышленника.



Банк прорабатывает несколько версий, как могли быть похищены данные. Так, злоумышленник мог физически разобрать один из компьютеров и украсть жесткий диск с данными клиентов. По другой версии, данные могли быть похищены путем фотографирования экрана монитора.



В банке также опровергли утечку данных 60 млн кредитных карт. Пока подтверждена утечка только данных о 200 кредитных картах. При этом похищенные данные о 200 кредитных картах больше не находятся в открытом доступе.



Ранее газета «Коммерсантъ» УрБК, Москва, 04.10.2019. Сбербанк подозревает одного из сотрудников в утечке данных кредитных карт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кредитной организации.Банк полагает, что данные с большой долей вероятности были похищены из уральского филиала. По словам представителя, речь идет, скорее всего, об одном человеке, а не о группе лиц. В настоящее время уже обозначен круг лиц, которые когда-либо имели доступ к похищенной информации, и сейчас ведется работа по вычислению злоумышленника.Банк прорабатывает несколько версий, как могли быть похищены данные. Так, злоумышленник мог физически разобрать один из компьютеров и украсть жесткий диск с данными клиентов. По другой версии, данные могли быть похищены путем фотографирования экрана монитора.В банке также опровергли утечку данных 60 млн кредитных карт. Пока подтверждена утечка только данных о 200 кредитных картах. При этом похищенные данные о 200 кредитных картах больше не находятся в открытом доступе.Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о крупной утечке персональных данных клиентов Сбербанка. По информации издания, объявление о продаже «свежей базы крупного банка» появилось в минувшие выходные на специализированном форуме, заблокированном Роскомнадзором. По словам продавца, он реализует данные о более 60 млн кредитных карт. Потенциальным покупателям предлагается пробный фрагмент базы из 200 клиентов уральского филиала Сбербанка.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">04 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:35</span><br /><strong>Сбербанк подозревает одного из сотрудников в утечке персональных данных клиентов</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 04.10.2019. Сбербанк подозревает одного из сотрудников в утечке данных кредитных карт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кредитной организации.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090368-sberbank-podozrevaet-odnogo-iz-sotrudnikov-v-utechke-personalnyh-dannyh-klientov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: