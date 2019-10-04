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Сбербанк подозревает одного из сотрудников в утечке персональных данных клиентов

4 октябрь 2019 (12:35)

УрБК, Москва, 04.10.2019. Сбербанк подозревает одного из сотрудников в утечке данных кредитных карт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кредитной организации.

Банк полагает, что данные с большой долей вероятности были похищены из уральского филиала. По словам представителя, речь идет, скорее всего, об одном человеке, а не о группе лиц. В настоящее время уже обозначен круг лиц, которые когда-либо имели доступ к похищенной информации, и сейчас ведется работа по вычислению злоумышленника.

Банк прорабатывает несколько версий, как могли быть похищены данные. Так, злоумышленник мог физически разобрать один из компьютеров и украсть жесткий диск с данными клиентов. По другой версии, данные могли быть похищены путем фотографирования экрана монитора.

В банке также опровергли утечку данных 60 млн кредитных карт. Пока подтверждена утечка только данных о 200 кредитных картах. При этом похищенные данные о 200 кредитных картах больше не находятся в открытом доступе.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о крупной утечке персональных данных клиентов Сбербанка. По информации издания, объявление о продаже «свежей базы крупного банка» появилось в минувшие выходные на специализированном форуме, заблокированном Роскомнадзором. По словам продавца, он реализует данные о более 60 млн кредитных карт. Потенциальным покупателям предлагается пробный фрагмент базы из 200 клиентов уральского филиала Сбербанка.

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