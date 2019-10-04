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Минфин РФ подсчитал урон для бюджета в случае падения цен на нефть до 10 долл. США за баррель
4 октябрь 2019 (12:11)
Минфин РФ подсчитал урон для бюджета от возможных шоков на сырьевых рынках. Об этом говорится в документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
В случае снижения цены на нефть российской марки Urals до 10 долл. США за баррель федеральный бюджет РФ недополучит доходы на сумму более 70% годового ВВП.
«При реализации ценового шока средних масштабов (снижение цен на нефть до 25-30 долл. США за баррель в течение 3-5 лет) объем выпадающих нефтегазовых доходов за соответствующий период может составить от 5 до 14% ВВП», — говорится в документе.
В случае снижения цены на нефть российской марки Urals до 10 долл. США за баррель федеральный бюджет РФ недополучит доходы на сумму более 70% годового ВВП.
«При реализации ценового шока средних масштабов (снижение цен на нефть до 25-30 долл. США за баррель в течение 3-5 лет) объем выпадающих нефтегазовых доходов за соответствующий период может составить от 5 до 14% ВВП», — говорится в документе.
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