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Минфин РФ подсчитал урон для бюджета в случае падения цен на нефть до 10 долл. США за баррель

УрБК, Москва, 04.10.2019. Минфин РФ подсчитал урон для бюджета от возможных шоков на сырьевых рынках. Об этом говорится в документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».



В случае снижения цены на нефть российской марки Urals до 10 долл. США за баррель федеральный бюджет РФ недополучит доходы на сумму более 70% годового ВВП.



«При реализации ценового шока средних масштабов (снижение цен на нефть до 25-30 долл. США за баррель в течение 3-5 лет) объем выпадающих нефтегазовых доходов за соответствующий период может составить от 5 до 14% ВВП», — говорится в документе.

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