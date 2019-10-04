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В Магнитогорске состоялась отчетная конференция первичной профсоюзной организации Группы ММК

УрБК, Магнитогорск, 04.10.2019. В Магнитогорске во Дворце культуры металлургов им. С. Орджоникидзе прошла 43-я отчетная конференция первичной профсоюзной организации Группы ПАО «ММК». Об этом сообщает Управление информации и общественных связей компании.



Участниками этого масштабного мероприятия стали более 600 человек — 508 делегатов и около 100 приглашенных гостей.



С отчетом о деятельности профсоюзного комитета в 2017-2018 годах выступил ее председатель Борис Семенов. Он рассказал, что в настоящее время в рядах первичной профсоюзной организации (ППО) Группы ММК состоит 48,5 тыс. работников. Это крупнейшая профсоюзная организация в Горно-металлургическом профсоюзе России (ГМПР) — 12% от общего числа членов ГМПР и свыше половины от числа членов областной организации профсоюза. В ее рядах члены профсоюза ПАО «ММК», обществ Группы ММК, муниципальных предприятий и организаций. Деятельность профсоюзной организации строится на принципах социального партнерства.



«Все направления деятельности профсоюзной организации выделены и осуществляют свою работу через сформированные постоянно действующие комиссии профсоюзного комитета. Поэтому, по сути, отчет председателя ППО представлял собой отчет о деятельности этих комиссий. Ключевую роль играет комиссия профсоюзного комитета по труду, заработной плате, занятости и контролю за выполнением коллективных договоров. В настоящее время заключено и действует 32 коллективных договора. Осуществляется контроль за нормированием и оплатой труда работников, проводится анализ пересмотра норм труда и положений об оплате труда, организуются и подводятся итоги трудового соревнования в коллективах производственных подразделений, среди рабочих ведущих профессий. Заработная плата в Группе ПАО «ММК» является одной из самых высоких в отрасли и служит ориентиром для других компаний горно-металлургического комплекса региона», — говорится в сообщении.



Как отметил присутствовавший на конференции председатель Челябинской областной организации ГМПР Юрий Горанов, работа первичной профсоюзной организации ММК всегда была примером и ориентиром для профсоюзных организаций региона и всей страны.



«Заслушав и обсудив отчёт о работе профсоюзного комитета за 2017-2018 годы, конференция признала ее удовлетворительной. Был также утвержден отчет контрольно-ревизионной комиссии, избраны делегаты на конференцию Челябинской областной организации ГМПР. Кроме того, были внесены изменения и дополнения в Устав ППО, состоялись довыборы членов профсоюзного комитета, приняты другие организационные решения», — сообщили представители ММК.

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