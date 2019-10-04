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Избирком Екатеринбурга получил бланки опросных листов для голосования на общегородском опросе

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2019. Избирательная комиссия Екатеринбурга получила бланки опросных листов для предстоящего 13 октября общегородского опроса по выбору площадки под строительство собора святой Екатерины. Об этом говорится в сообщении на официальном портале муниципалитета.



Каждый опросный лист будет защищен печатью избирательной комиссии и передан на опросные пункты Екатеринбурга.



«На бланке опросного листа два варианта выбора. Это площадка по адресу Горького, 17 и за Макаровским мостом. Я думаю, для горожан не составит труда сделать свой выбор. Главное, чтобы они проявили в этот день свою активность», — сообщил председатель горизбиркома Вадим Антошин.



Глава аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров отметил, что общественный опрос аналогичен традиционным выборам. На территории города будет находиться 51 пункт, где 13 октября 2019 года можно будет отдать свой голос за ту или иную площадку под храм.



«По всем вопросам, которые возникают у горожан относительно опроса, можно позвонить по телефону «горячей линии». Кроме того, мы активно работаем с администрациями районов, чтобы на участках было все готово и не возникало трудностей и вопросов у горожан», — пояснил Илья Захаров.



Добавим, что вся информация о площадках для строительства собора, разъяснения порядка заполнения опросного листа и перечни пунктов проведения опроса представлены на официальном портале Екатеринбурга.

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