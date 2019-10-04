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Ставки по ипотечным кредитам в РФ впервые в текущем году опустились ниже 10%
4 октябрь 2019 (10:35)
УрБК, Москва, 04.10.2019. Объем выдачи ипотечных кредитов в РФ в январе-августе 2019 года составили 1,6 трлн руб., что на 4% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает аналитический центр ДОМ.РФ.
Речь идет о кредитах, выданных на приобретение жилья, а не рефинансирование ранее взятых кредитов.
«Ключевой тенденцией последних месяцев является снижение ставок. Ставки по фактически выданным кредитам в августе 2019 года впервые в году снизились ниже 10% и составили 9,91%, причем, ставки выдачи по кредитам на новостройки составили 9,35%», — приводят данные в аналитическом центре ДОМ.РФ.
Речь идет о кредитах, выданных на приобретение жилья, а не рефинансирование ранее взятых кредитов.
«Ключевой тенденцией последних месяцев является снижение ставок. Ставки по фактически выданным кредитам в августе 2019 года впервые в году снизились ниже 10% и составили 9,91%, причем, ставки выдачи по кредитам на новостройки составили 9,35%», — приводят данные в аналитическом центре ДОМ.РФ.
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