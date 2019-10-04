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Суд отказался удовлетворить иск «Атомстройкомплекса» к жителю поселка «Европейская деревня» на 3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2019. Свердловский областной суд оставил апелляционную жалобу ООО «Компания «Атомстройкомплекс» на решение Серовского районного суда без удовлетворения. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.



«В 2018 году специалистом ООО «Компания «Атомстройкомплекс» в ходе осмотра коттеджного поселка «Европейская деревня» в деревне Коптяки был обнаружен факт бездоговорного потребления электроэнергии. К одному из домов открытым способом прямо по земле был проложен провод от трансформаторной подстанции. Никакого договора на потребление электричества у хозяина дома с «Атомстройкомплексом» заключено не было. Работником компании был составлен акт безучетного бездоговорного потребления электроэнергии. Дело в том, что ООО «Компания «Атомстройкомплекс» является держателем трансформаторных подстанций, находящихся на территории «Европейской деревни». У компании заключен договор с ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», согласно которому энергетики продают «Атомстройкомплексу» электроэнергию и оказывают услуги по ее передаче», — говорится в сообщении.



ООО «Компания «Атомстройкомплекс» обратилось с иском в Серовский районный суд, в котором просило взыскать с ответчика за бездоговорное потребление электроэнергии 3 млн 037 тыс. 863 руб.



Районный суд принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований.



«Суд решил, что, не обладая утвержденным в установленном порядке тарифом, истец не вправе был требовать оплаты неучтенной электроэнергии и составлять акт о ее неучтенном потреблении. Кроме того, доказательств несения расходов истцом на указанную сумму суду представлено не было, равно как и доказательств потребленного объема электроэнергии, поскольку прибор учета в данном объекте отсутствует», — сообщили в пресс-службе облсуда.



ООО «Компания «Атомстройкомплекс» не согласилось с решением Серовского районного суда и обжаловало его в Свердловском областном суде. Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, оставила апелляционную жалобу без удовлетворения.

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