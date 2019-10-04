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Налоговая служба заблокировала банковские счета «Корпорации развития»

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2019. Межрайонная инспекция ФНС № 8 по Ханты-Мансийскому автономному округу приостановила операции по банковским счетам АО «Корпорация развития» (бывший «Урал промышленный — Урал Полярный»). Об этом сообщает «Коммерсантъ».



По данным «СПАРК-Интерфакс», 1 октября налоговая служба заблокировала счета в СКБ-банке, Сбербанке, Газпромбанке, Росбанке, Альфа-Банке и других кредитных организациях. 30 сентября компания была включена в «негативный реестр юридических лиц, имеющих задолженность по уплате налогов».



По последним данным «СПАРК-Интерфакс», в отношении «Корпорации развития» в июле было открыто два исполнительных производства на общую сумму 88,1 тыс. руб. Предметом указано «взыскание налогов и сборов, включая пени». В Ленинском райотделе приставов Екатеринбурга изданию сообщили, что сумма уже погашена. «Сегодня у организации нет долгов», — уточнили там.



Ограничение по операциям «Корпорации развития» налоговая служба применяет не впервые: в августе счета компании блокировала МРИ ФНС № 31 по Москве, в июне и июле — каждая налоговая служба поочередно.

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