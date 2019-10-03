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Банк России получил 2,4 тыс. жалоб на недобросовестное навязывание финансовых услуг
3 октябрь 2019 (18:01)
УрБК, Москва, 03.10.2019. Банк России с начала 2019 года получил 2,4 тыс. жалоб от граждан на недобросовестное навязывание финансовых продуктов и услуг (мисселинг). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Елену Ненахову.
По ее словам, почти половина жалоб (43%) касается навязывания клиентам продукта по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ).
«В качестве навязывания мисселинга предлагаются и определенные ценные бумаги, акции, облигации, векселя, договора доверительного управления, но по большей части это договора ИСЖ», — заявила Е. Ненахова.
Замглавы службы добавила, что основные вопросы по мисселлингу поступают в отношении кредитных организаций (63,5%) и субъектов страхового дела (29,1%).
Отметим, что регулятор только в феврале 2019 года начал выделять в отдельную категорию жалобы, связанные с мисселингом.
По ее словам, почти половина жалоб (43%) касается навязывания клиентам продукта по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ).
«В качестве навязывания мисселинга предлагаются и определенные ценные бумаги, акции, облигации, векселя, договора доверительного управления, но по большей части это договора ИСЖ», — заявила Е. Ненахова.
Замглавы службы добавила, что основные вопросы по мисселлингу поступают в отношении кредитных организаций (63,5%) и субъектов страхового дела (29,1%).
Отметим, что регулятор только в феврале 2019 года начал выделять в отдельную категорию жалобы, связанные с мисселингом.
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