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Житель Екатеринбурга погасил долг в размере 6 млн рублей после ареста его автомобиля Lexus GX 460
3 октябрь 2019 (17:42)
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2019. Житель Екатеринбурга погасил долги по налогам, пенсионному фонду и кредитным платежам — всего более 6 млн руб. — после ареста его автомобиля Lexus GX 460.
По сообщению Управления Федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области, местонахождение имущества должника было установлено на одной из стоянок автомобилей на улице Викулова. Вскоре судебные приставы изъяли транспортное средство и направили на стоянку в специализированную организацию.
Сразу же после этого екатеринбуржец полностью выплатил долг в размере 6 млн 158 тыс. руб. Автомобиль возвращен владельцу, а производство окончено фактическим исполнением.
По сообщению Управления Федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области, местонахождение имущества должника было установлено на одной из стоянок автомобилей на улице Викулова. Вскоре судебные приставы изъяли транспортное средство и направили на стоянку в специализированную организацию.
Сразу же после этого екатеринбуржец полностью выплатил долг в размере 6 млн 158 тыс. руб. Автомобиль возвращен владельцу, а производство окончено фактическим исполнением.
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