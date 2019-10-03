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Для строительства объектов к Универсиаде создали рабочую группу

3 октябрь 2019 (17:25)

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2019. Правительство Свердловской области создало рабочую группу по вопросам строительства объектов для «Универсиады-2023» в Екатеринбурге. Соответствующий документ, подписанный и.о. губернатора региона Алексеем Орловы, опубликован на официальном портале правовой информации.

Всего в рабочую группу вошло 20 человек, среди которых представители областных министерств, администрации Екатеринбурга, строительных компаний. Среди них глава минстроя Михаил Волков, руководитель минспорта Леонид Рапопорт, министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Также подготовкой к универсиаде занимаются две организации: «Универсиада-2023» и «Дирекция по строительству объектов Универсиады-2023».

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