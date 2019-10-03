Новости дня

Для строительства объектов к Универсиаде создали рабочую группу

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2019. Правительство Свердловской области создало рабочую группу по вопросам строительства объектов для «Универсиады-2023» в Екатеринбурге. Соответствующий документ, подписанный и.о. губернатора региона Алексеем Орловы, опубликован на официальном портале правовой информации.



Всего в рабочую группу вошло 20 человек, среди которых представители областных министерств, администрации Екатеринбурга, строительных компаний. Среди них глава минстроя Михаил Волков, руководитель минспорта Леонид Рапопорт, министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.



Также подготовкой к универсиаде занимаются две организации: «Универсиада-2023» и «Дирекция по строительству объектов Универсиады-2023».

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">03 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:25</span><br /><strong>Для строительства объектов к Универсиаде создали рабочую группу</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 03.10.2019. Правительство Свердловской области создало рабочую группу по вопросам строительства объектов для «Универсиады-2023» в Екатеринбурге. Соответствующий документ, подписанный и.о. губернатора региона Алексеем Орловы, опубликован на официальном портале правовой информации.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090353-dlya-stroitelstva-obektov-k-universiade-sozdali-rabochuyu-gruppu.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: