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Роскомнадзор запросил у Сбербанка информацию об утечке персональных данных клиентов





«Роскомнадзор утром в четверг, 3 октября, направил в адрес Сбербанка письмо с требованием предоставить информацию о причинах, повлекших распространение персональных данных клиентов Сбербанка, о лицах, допустивших указанное распространение, и принятых мерах по устранению соответствующих последствий», — говорится в сообщении.



По данным Роскомнадзора, на сегодняшний день база с данными клиентов банка не распространяется в открытом доступе.



Ранее Сбербанк сообщил, что накануне вечером ему стало известно о возможной УрБК, Москва, 03.10.2019. Роскомнадзор направил в Сбербанк запрос в связи с информацией об утечке персональных данных его клиентов. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на сообщение ведомства.«Роскомнадзор утром в четверг, 3 октября, направил в адрес Сбербанка письмо с требованием предоставить информацию о причинах, повлекших распространение персональных данных клиентов Сбербанка, о лицах, допустивших указанное распространение, и принятых мерах по устранению соответствующих последствий», — говорится в сообщении.По данным Роскомнадзора, на сегодняшний день база с данными клиентов банка не распространяется в открытом доступе.Ранее Сбербанк сообщил, что накануне вечером ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. Банк проводит служебное расследование, основной версией назвал умышленные преступные действия сотрудника — внешнее проникновение в базу данных невозможно из-за ее изолированности.

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